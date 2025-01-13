10 bin 574 paket sigara, bin 600 litre kaçak akaryakıt... Van'da 'gümrük kaçakçılığı' ve 'sahte para' operasyonu: 17 şahıs hakkında işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ve sahte para ele geçirildi.

10 bin 574 paket sigara, bin 600 litre kaçak akaryakıt... Van'da 'gümrük kaçakçılığı' ve 'sahte para' operasyonu: 17 şahıs hakkında işlem başlatıldı
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:44

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 10.574 paket sigara, 1.600 litre kaçak akaryakıt, 14 adet cep telefonu, 6 adet kulaklık, 4 adet akıllı saat, 3 adet tablet bilgisayar ele geçirilmiştir. Parada Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 87 adet 200 Türk lirası, 38 adet sahte 50 dolar, 28 adet sahte 100 dolar, 2 adet 100 Türk lirası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.


Etiketler: #polis

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