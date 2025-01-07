Akaryakıt fiyatlarında artış doları bile solladı! Son iki yılda makas iyice açıldı...

Bingöl, bu fiyatın 11,98 TL'sinin ÖTV, 7,54 TL'sinin ise KDV olduğunu ifade etti. Bingöl'ün açıklamasına göre satış fiyatı içindeki toplam vergi oranı ise yüzde 43,1'e ulaştı. Benzin ve motorin fiyatları önceki yıllara kıyasla ciddi oranlarda zamlanırken doların artış hızının akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin gerisinde kalması dikkat çekti.