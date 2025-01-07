Akaryakıt fiyatlarında artış doları bile solladı! Son iki yılda makas iyice açıldı...
Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış döviz kuru artışını aşarak dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş vergi yükü ve çeşitli maliyetlerin etkisiyle tüketiciye ağır bir yük getiriyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları son yıllarda dolardan daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, en son yapılan zamla birlikte İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatının 45,29 TL olacağını belirtti.
Bingöl, bu fiyatın 11,98 TL'sinin ÖTV, 7,54 TL'sinin ise KDV olduğunu ifade etti. Bingöl'ün açıklamasına göre satış fiyatı içindeki toplam vergi oranı ise yüzde 43,1'e ulaştı. Benzin ve motorin fiyatları önceki yıllara kıyasla ciddi oranlarda zamlanırken doların artış hızının akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin gerisinde kalması dikkat çekti.
AKARYAKIT FİYATLARI DOLARDAN HIZLI YÜKSELİYOR
Türkiye'de benzin fiyatı ortalama 45,30 TL, motorin fiyatı ise 44,76 TL seviyesine ulaştı. Dolar kurunun etkisi görülse de benzin ve motorin fiyatlarındaki artış doların yükseliş oranını geride bıraktı.
2024 yılından 2025 yılına geçişte, dolar kuru 29,85 TL'den 35,35 TL'ye yükselerek yüzde 18,42'lik bir artış gösterdi.
Ancak benzin fiyatı, aynı dönemde 37,15 TL'den 45,30 TL'ye yükselerek yüzde 21,93'lük bir artış kaydetti.
Geçen yıl boyunca benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış dolar kurundaki yükseliş oranını geride bıraktı.
2023'TE DE AYNI TABLO
2023 yılında 19,61 TL olan benzin, 2024'e gelindiğinde yüzde 89,44'lük büyük bir artışla 37,15 TL'ye yükseldi.
Aynı dönemde dolar kuru ise yüzde 59,11 oranında artarak 18,76 TL'den 29,85 TL'ye çıktı. Motorin fiyatındaki artış da benzer şekilde dikkat çekti; motorin, 2023'te 22,22 TL iken, 2024'e gelindiğinde yüzde 77,18'lik bir artışla 39,37 TL'ye yükseldi.
Sonuç olarak son iki yılda akaryakıt fiyatlarındaki artışın, döviz kurundaki değişikliklerden bağımsız olarak daha büyük bir oranda gerçekleşmesi tüketicilerin mali yükünü artırmaya devam ediyor.
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