Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 09:42
Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 36 terörist etkisiz hale getirildi
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun son iki haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 36 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Danmadami, teröristlerin rehin aldığı 130 kişinin de kurtarıldığını aktararak, teröristlere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiği bilgisini verdi.

Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.


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