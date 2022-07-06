Nijerya'da cezaevine saldırı: Çok sayıda mahkum firar etti
Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda, çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.
Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, dün gece Kuje bölgesindeki cezaevine saldırı düzenlediğini belirtti.
Umar Abubakar, Nijerya Islah Teşkilatı'nın Silahlı Birimi ve diğer güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini kaydetti.
Abubakar, saldırıda kaç mahkumun firar ettiği konusunda bilgi vermeyerek, cezaevinde sükunetin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.
Bölge sakinleri, silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve saldırıda çok sayıda aracın yandığını anlattı.
Sakinler, saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiğini belirterek bazılarının ise saldırının ardından gönüllü olarak cezaevine geri döndüğünü söyledi.
Öte yandan saldırının Boko Haram üyeleri tarafından düzenlediğini ve tutuklanan örgüt üyelerinin serbest bırakmak istediğini iddia ediliyor.
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