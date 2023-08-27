Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 23 örgüt üyesi öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 00:07
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno’da terör örgütü Boko Haram’a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

41 REHİNE KURTARILDI

Teröristlerin rehin aldığı 41 kişinin kurtarıldığını ifade eden Buba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.


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Nijerya

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