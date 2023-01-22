Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü
Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen saldırıda, 8 kişinin boğazları kesilerek öldürüldü.
Nijerya'da ülke içinde yerinden edilenlerin yaşadığı mülteci kampına yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eyalet yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz bıçaklı kişilerin, Kano eyaletindeki mülteci kampına baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinde yapılan saldırıda 8 kişinin boğazları kesilerek öldürüldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Öldürülenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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