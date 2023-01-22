Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü

Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen saldırıda, 8 kişinin boğazları kesilerek öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:24
Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü
Abone Ol google-news

 Nijerya'da ülke içinde yerinden edilenlerin yaşadığı mülteci kampına yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz bıçaklı kişilerin, Kano eyaletindeki mülteci kampına baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde yapılan saldırıda 8 kişinin boğazları kesilerek öldürüldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öldürülenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.


Nijerya mülteci göçmen kampı bıçaklı saldırı

İlgili Haberler

Filistin'deki mülteci kampında Bizans mozaiği keşfedildi

Filistin'deki mülteci kampında Bizans mozaiği keşfedildi
Nijerya'da sosyal medya fenomenleri seçimleri etkilemek için partilerden nasıl para alıyor?

Nijerya'da sosyal medya fenomenleri seçimleri etkilemek için partilerden nasıl para alıyor?
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler