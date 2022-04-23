Nijerya'da patlama: 100’den fazla ölü
Nijerya'nın Rivers eyaletindeki yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya’da, Rivers eyaletindeki yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, "Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi" dedi.
ÇOK SAYIDA YASA DIŞI PETROL RAFİNERİSİ BULUNUYOR
Nijerya’da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasadışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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