Nijerya'da patlama: 100’den fazla ölü

23 Nisan 2022 Cumartesi, 23:55

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya’da, Rivers eyaletindeki yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, "Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi" dedi.

ÇOK SAYIDA YASA DIŞI PETROL RAFİNERİSİ BULUNUYOR

Nijerya’da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasadışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti.