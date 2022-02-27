Nijerya'da silahlı saldırıda 17 kişi öldürüldü
Nijerya'nın Niger eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli kişiler, dün gece Niger eyaletinin Mashegu, Lavun ve Mushishi köylerine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Mashegu Sözcüsü Mohammed İsa, yaptığı açıklamada, "Saldırılarda Mashegu Bölge Başkanı Umar Ubegi ve babası da öldürüldü" dedi.
İsa, saldırılarda çok kişinin kaçırıldığını, büyükbaş hayvanların da telef olduğunu kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
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