Nikki Haley 2024 başkanlık yarışında Trump'a rakip

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:37

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:37

Donald Trump yönetimi döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten Cumhuriyetçi politikacının planlarına ilişkin haberi ilk yayınlayan Güney Carolina merkezli yerel gazete The Post and Courier'a göre Haley, bugün ilerleyen saatlerde Beyaz Saray yarışına katılmak için başlatacağı kampanyanın ayrıntılarını açıklayacak.

Güney Carolina eyaletinin kırsal kesimlerinde başarılı bir giyim mağazası işleten İki Hintli göçmenin kızı olan Nikki Haley, cinsiyet ve ırk gibi meselelere yaklaşımında Cumhuriyetçi Partili birçoklarının aksine daha güvenilir bir portre çizmesiyle biliniyor.

VOA Türkçe'de yer alan bir habere göre, kendini Amerika'nın yurt dışındaki çıkarlarının yılmaz savunucusu olarak tanıdan Haley, 2017'den 2018'e kadar Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı. Amerika o dönemde, Trump'ın selefi Başkan Barack Obama'nın imzaladığı ve Cumhuriyetçi çevrelerde memnuniyetsizlikle karşılanan İran nükleer anlaşmasından çekilmişti.

Haley, 2015 yılında valilik görevi sırasında, Güney Carolina'nın başkenti Columbia'daki eyalet meclisi önünde bulunan ve ırkçılık döneminin simgesi olan Konfederasyon bayrağının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını imzalamasıyla ulusal gündeme oturmuştu. Haley, bu adımı, beyaz ırkçı Dylann Roof'un siyahların mensubu olduğu bir kilisede dokuz kişiyi öldürmesinden sonra atmıştı.

Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde partisinin başkan adaylığını kazanması durumunda Haley, partinin ilk kadın ve beyaz olmayan ilk başkan adayı olacak.

Haley'nin önündeki en büyük engellerden birinin tutarlı bir mesaj belirlemek olduğu kaydediliyor. Çoğu aday adayının kilit meselelerde fikirlerini birçok kez değiştirdiği Cumhuriyetçi Parti içinde Nikki Haley, adeta bir "bukalemun" olarak biliniyor.

Trump ile arasına birkaç kez mesafe koyan Haley daha sonra eski başkana karşı tavrını yumuşatmış ve Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde oynadığı önemli bir rolü olduğunu söylemişti.

Cumhuriyetçi Partililer'i 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına hiçbir temele dayanmadan şüpheyle yaklaşmakla suçlayan Haley, daha sonra 2022 Kongre ara seçimleri sırasında Trump'ın asılsız seçim hilesi iddialarını savunan çeşitli adaylar adına kampanyalara katılmıştı.

Farklı zamanlarda ırksal meselelere uzlaşmacı mesajlarla yaklaşmayı benimseyen Haley, Kasım ayındaysa, Georgia eyaletinden Demokrat Partili senatör adayı siyah siyasetçi Raphael Warnock'un "sınır dışı edilmesi" gerektiğini söylemişti.

Güney Carolina eyaletinin coğrafyası, Haley'nin elini güçlendiren bir unsur olabilir. Eyalet, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı belirleme yarışında önseçimlerin düzenlendiği üçüncü eyalet olma özelliğine sahip. Bu nedenle Güney Carolina, aday adaylığı yarışında Cumhuriyetçi Parti açısından büyük öneme sahip. Anketler de 2011-2017 yılları arasında Güney Carolina Valisi olan Haley'nin eyalette popüler olduğunu ortaya koyuyor.

Ulusal çapta düzenlenen anketlerin çoğu, Haley'ye verilen desteğin tek haneli oranlarda olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı yarışında iddiasız olarak görülen Haley, siyasi çevrelerde aslında yarışa geriden başlayan, ancak kazanması zor yarışlarda öne geçmeyi başaran bir siyasetçi olarak tanınıyor.