Trump'ın eski danışmanından Erdoğan çıkışı: Bizden siyasi olarak faydalanmamalı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 08:32

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 08:35

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsveç medyasına verdiği demeçte Türkiye'ye mesajlar gönderdi.

John Bolton, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu "sabote" ettiğini iddia ederek, bunun bir "şantaj" olduğunu savundu.

Bolton, Türkiye'nin her iki ülkenin de NATO'ya katılımını "yavaşlattığını" belirterek, "Bu çok saçma. Umarım her iki ülkedeki insanlar da sabırlarını kaybetmezler. Bu bir tür şantajdır. Erdoğan, kendi halkına karşı da aynı şekilde davranıyor, dolayısıyla başkalarına karşı da bu şekilde davranması şaşırtıcı değil" dedi.

"TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN"

Türkiye'nin, NATO'dan "çıkarılmasını" savunan Bolton, "Uluslararası hukukun rebus sic stantibus maddesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var" diye konuştu.

Bolton, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine değinerek, "S-400 sisteminin satın alınması, pratikte NATO'dan çıkış anlamına geliyor. S-400, NATO sistemlerine hiçbir şekilde entegre edilemez" ifadelerini kullandı.

"F-16'LAR TÜRKİYE'YE VERİLMEMELİ"

Türkiye'nin, ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçaklarının verilmemesi gerektiğini savunan Bolton, "Şahsen ben ABD Başkanı olsam Mayıs ayındaki seçimlerden sonrasına kadar hiçbir şey yapmazdım. Erdoğan'ın, bizden siyasi olarak faydalanmasına izin vermemeliyiz" dedi.