Azerbaycan karşısında yaşanan 2023 yenilgisinin ardından sandığa giden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, ilk sonuçların ardından zaferini ilan etti. Peki, Nikol Paşinyan'ın partisi ne? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisi neyi savunuyor?

SİVİL SÖZLEŞME PARTİSİ NEDİR?

Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi, 2015 yılında kuruldu. Parti, 2018’deki kitlesel protestoların ardından iktidara gelerek Ermenistan siyasetinde önemli bir dönüşüm başlattı. Reformcu ve merkez eğilimli bir siyasi çizgiye sahip olan parti, özellikle yolsuzlukla mücadele ve demokratikleşme söylemleriyle dikkat çekiyor.

Sivil Sözleşme Partisinin kesin bir resmi ideolojisi yoktur. Parti lideri Nikol Paşinyan şöyle demiştir: “Artık siyasi ideolojiler arasında net çizgiler yok… 21. yüzyılda bu çizgiler ortadan kalktı.” Buna rağmen, uluslararası medya tarafından Paşinyan radikal bir merkezci reformist veya liberal (ve bazen de popülist ) ve liberal demokrasiden yana olarak tanımlandı.

NİKOL PAŞİNYAN'IN PARTİSİ NEYİ SAVUNUYOR?

Demokratikleşme ve reform

Parti, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, ifade özgürlüğünün korunması ve devlet kurumlarının şeffaflaştırılmasını temel hedefler arasında görüyor.

Yolsuzlukla mücadele

Eski siyasi yapının en büyük sorunlarından biri olarak görülen yolsuzlukla mücadele, Sivil Sözleşme’nin ana politik başlıklarından biri.

Dış politika dengesi

Paşinyan yönetimi, geleneksel Rusya merkezli dış politika yerine Avrupa Birliği ve Batı ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak tamamen kopuş yerine dengeli bir dış politika yaklaşımı da sürdürülüyor.

Ekonomik modernleşme

Yabancı yatırımın artırılması, dijitalleşme ve ekonomik reformlar parti programında önemli yer tutuyor.

Siyasi tartışmalar

Paşinyan ve partisi, özellikle Dağlık Karabağ süreci sonrası yoğun eleştirilere de maruz kaldı. Muhalefet, hükümetin dış politika ve güvenlik alanındaki kararlarını sık sık tartışma konusu yapıyor.