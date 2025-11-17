Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Nikos Hristodulidis kimdir? Nikos Hristodulidis kaç yaşında, nereli?

NIKOS HRISTODULIDIS KİMDİR?

Nikos Hristodulidis, 6 Aralık 1973'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Baf kazası'nın Yeroşibu şehrinde doğdu. New York City Üniversitesi, Queens College'dan siyaset bilimi, ekonomi ile Bizantoloji ve Modern Yunan araştırmaları alanlarında lisans derecesi ile mezun oldu. Daha sonra New York Üniversitesi'nde siyaset bilimi, Malta Üniversitesi'nde ise diplomasi araştırmaları alanlarında lisansüstü eğitim aldı. Atina Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden doktorasını tamamladı.

NIKOS HRISTODULIDIS'İN HAYATI VE KARİYERİ

Hristodulidis, 1999-2013 yılları arasında kariyer diplomatı olarak görev yaptı. Hristodulidis bu süre zarfında; Dışişleri Bakanlığı Ofisinde direktörlük, Brüksel'de Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı sözcüsü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Yunanistan Büyükelçiliğinde misyon şefi olarak görev aldı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreterliği Ofis Direktörü ve Birleşik Krallık'taki Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği'nde başkonsolos olarak çalıştı.[3] 2007-2010 yılları arasında Kıbrıs Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji bölümü'nde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer aldı. Dışişleri Bakanı olarak atanmadan önce 2013-2018 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Diplomatik Ofisi Direktörü pozisyonunda görev aldı.

2014-2018 yılları arasında Nikos Anastasiadis hükûmetinin sözcülüğünü yürüttü. Anastasiadis'in 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci kez kazanmasının ardın Şubat 2018'de Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atandı ve 1 Mart 2018'de görevine başladı. 2009 yılında "Kıbrıs Sorunu'nun Çözümü İçin Planlar 1948-1978" ve 2013'te ise "Atina ile Lefkoşa Arasındaki İlişkiler ve Kıbrıs Sorunu 1977-1988" adlı iki kitap yazdı.

Hristodulidis cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgilendiğini, ancak henüz kesin bir karar almaya hazır olmadığını söyleyerek, "nihai kararımı verdiğimde bir duyuru yapacağım" ifadelerini kullandı. Mayıs 2022'de sosyal medyadan halka hitaben yaptığı geniş kapsamlı konuşmayla Şubat 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu %32,04 oyla kazandı. İkinci turda AKEL'in desteklediği Andreas Mavroyannis'in aldığı %48,08'ine karşı %51,92 oyla ikinci turu kazandı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sekizinci cumhurbaşkanı oldu.

NIKOS HRISTODULIDIS EVLİ Mİ?

Hristodulidis, kendisi gibi diplomat olan Philippa Karsera ile evli olan Hristodulidis'in Ioanna, Ekaterini, Despina Maria ve Phoebe adlarında dört kızı vardır.