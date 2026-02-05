Nobel Barış Ödüllü İranlı aktivist cezaevinde açlık grevine başladı

İran’da tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi’nin, cezaevi koşullarını ve hukuksuz tutukluluğunu protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığı bildirildi.

Muhammedi’nin ailesi tarafından Paris merkezli olarak yönetilen vakıf, gelişmeyi uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Muhammedi’nin açlık grevine pazartesi günü başladığına dair güvenilir bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bu eylemin “hukuka aykırı biçimde tutuklu bulunmasına ve İran’daki çok sayıda siyasi tutuklunun maruz kaldığı insanlık dışı koşullara” dikkat çekmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Muhammedi’nin oğlu Ali Rahmani, annesinin sağlık durumundan derin kaygı duyduklarını belirterek, “Ülkemizde yaşananlar insanlığa karşı işlenen bir suçtur” ifadelerini kullandı. Rahmani, annesinin tutuklanmadan önce dayanışma, birlik ve barış çağrıları yaptığını da hatırlattı.

Eşi Taki Rahmani ise yetkililerin Muhammedi’den telefon görüşmelerinde “her şey yolunda” demesini talep ettiğini, ancak onun bu baskıyı reddettiğini söyledi. Rahmani, “Nergis gerçeği söylemekten vazgeçmez. Serbest bırakılırsa mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini biliyorlar” dedi.

Vakıf açıklamasında, Muhammedi’nin geçmişte kalp krizi geçirdiği, yüksek tansiyon, göğüs ağrıları ve omurga rahatsızlıkları bulunduğu hatırlatılarak, cezaevinde tutulmasının hayati risk taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, Muhammedi’nin ailesiyle temasının büyük ölçüde engellendiği, aralık ortasından bu yana yakınlarıyla iletişim kuramadığı bildirildi.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Nergis Muhammedi, Aralık ayında insan hakları savunucusu avukat Hüsrev Alikordi için düzenlenen bir anma töreni sırasında Meşhed kentinde gözaltına alınmıştı. İranlı yetkililer, daha önce sağlık gerekçesiyle geçici olarak serbest bıraktıkları Muhammedi’yi bu süreçte yeniden tutuklamıştı.

Muhammedi Vakfı, yaptığı çağrıda uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve dünya kamuoyunu İran’daki siyasi tutukluların yaşamlarını kurtarmak için somut adımlar atmaya davet etti. Açıklamada, “Bu zor günlerde siyasi mahkumların unutulmaması hayati önem taşıyor” denildi.

Nergis Muhammedi, 2023 yılında kadın hakları ve demokrasi mücadelesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.