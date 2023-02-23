Nobel Barış Ödüllü STK'dan 'Nükleer Savaş' uyarısı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:10

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 18:10

2017 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan ICAN, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir yıl sonra" dünyanın nükleer silahların kullanılabileceği ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ICAN'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı ve acımasız işgalinin üzerinden bir yıl geçtiği bu hafta, Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'nın geçici icra direktörü Daniel Hogsta, dünyanın 1945'ten bu yana ilk kez nükleer silahların kullanılabileceği ciddi bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu" denildi.

Hogsta, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmak için defalarca "açık ve örtülü tehditler" savurduğunu ve savaşın bir sonucu olarak bunun gerçekleşme riskinin giderek arttığını söyledi.

Hogsta, "Bir yanlış hesaplama ya da Rusya'nın gördüğü bir tehdide karşılık verme olasılığı var" dedi.

Hogsta konuşmasına şu sözleri ile devam etti:

"Rusya işgalini ve askeri operasyonlarını ne kadar uzun süre devam ettirmeye karar verirse, nükleer silahların bu çatışmanın daha büyük bir parçası olma ihtimali de o kadar artacaktır. Bu dünyanın çok ciddiye alması gereken bir konu."

RUSYA'YA TEPKİ

Hogsta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Moskova'nın ABD ile kalan son silah kontrol anlaşması olan Yeni START'ın uygulanmasını askıya aldığını açıklamasına "kınama yapılması" çağrısında bulundu.

Hogsta, "Başkan Putin'in Rusya'nın New START anlaşmasını uygulamasını askıya alma kararı tehlikeli ve pervasızdır ve geniş çapta kınanmalıdır" dedi.

Hogsta ayrıca şu ifadede bulundu:

"Başkan Putin'in bunu neden şimdi yaptığı sadece kendisinin cevaplayabileceği bir soru olmakla birlikte, sözde nükleer caydırıcılığın güvenlik sağlamak bir yana, bizi Putin gibi nükleer silah sahibi ülkelerin liderlerinin kişisel kararlarının insafına terk ettiğinin altını çizmektedir."

2017'de Nobel Barış Ödülünü kazanan ICAN'ın başkanı, 1962'deki Küba Füze Krizini örnek göstererek, krizlerin atılımlar için fırsatlar sunabileceğini hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.