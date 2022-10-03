Nobel Tıp Ödülü'nü Svante Paabo kazandı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:01

İsveç'in Stockholm kentinde açıklanan 2022 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi" ile ilgili çalışmaları nedeniyle İsveçli paleogenetikçi Svante Paabo kazandı.

Nobel komitesi, "Buluşu, bizi benzersiz şekilde insan yapan şeyi keşfetmesinin temelini oluşturuyor. Yaşayan tüm insanları, nesli tükenmiş homininlerden ayıran genetik farklılıkları ortaya çıkardı" açıklamasında bulundu.

İsveç'in Karolinska Enstitüsü tarafından verilen ve 10 milyon İsveç kronu (16.6 milyon TL) değerinde olan ödül, bilim dünyasının en prestijlisi kabul ediliyor.

Farklı dallarda Nobel Ödülleri'nin kazananları, bu hafta açıklanmaya devam edecek.