Nobel ödüllü fizikçi, tasarruf sağlayacak makarna tarifi paylaştı
Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi'nin gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair paylaştığı tarif gündem oldu.
Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi, Facebook hesabından gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı.
NTV'de yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, Avrupa'yı derinden etkilerken, gündelik hayatta tasarruf tavsiyeleri de gittikçe daha sık gündeme geliyor.
Parisi’nin bir başkasından alıntıyla paylaştığı formüle göre makarnayı gazdan tasarruf ederek pişirmenin püf noktası şöyle:
Su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp iki dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor. Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor.
Makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme yönteminde ise makarna kaynar suya atıldıktan sonra pakette yazan süre kadar ateş üstünde pişiriliyor.
Parisi’nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.
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