'Noel Baba' kılığındaki polisler uyuşturucu çetesini çökertti

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:49

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:49

Peru'nun Lima kentindeki tehlikeli bir mahalleye gizlice girmenin en iyi yolunun Noel Baba kostümüyle olduğunu düşünen polisler harekete geçti.

Polisler, uyuşturucu satıcılarının evine Noel Baba kostümlü kıyafet ve balyozla baskın düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarının polisleri gördüklerinde şaşkına uğradığı belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce paket marihuana ve kokain ele geçirildi.

Ulusal Polis Teşkilatı Yeşil Filo Başkanı Albay Walter Palomino, "Strateji başarılı oldu. Kötü ren geyiklerine Noel Baba geldi" dedi.

Bu yıl Cadılar Bayramı'nda Lima'da görev yapan polisler, korku filmi karakterleri Freddy Krueger, Jason Voorhees ve Chucky'nin Gelini Tiffany gibi kılıklara bürünerek yine kılık değiştirmenin yaygın olduğu bir zamanı avantaja çevirerek bir uyuşturucu baskını gerçekleştirmişlerdi.