Normalleşme adımı: Sırbistan ve Kosova gerginliği düşürecek

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Sırbistan ile Kosova, araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan krizde bir süredir devam eden gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan’ın başmüzakerecilerinin AB kolaylaştırıcılığında yaptıkları görüşmeler sonucunda “gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklife yoğunlaşmak” üzere anlaştıklarını açıkladı.