Sırbistan ve Kosova arasında gerilim tırmanıyor

22 Kasım 2022 Salı, 11:40

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan ve Kosova arasındaki araç plakası ve kimlik kartları anlaşmazlığını çözmeye yönelik girişimi sonuçsuz kaldı.

AB arabuluculuğunda yürütülen toplantıdan uzlaşının çıkmamış olması, Avrupa'da yeni bir savaşın kapıda olduğu endişesi yarattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Borrell, sekiz saat süren toplantı sonrasında yaptığı açıklamada her iki liderin de "gerilimi acilen düşürme" sorumluluğuna sahip olduğunu ancak her iki tarafın da "yapıcı olmayan davranışlar" sergilediğini ve uluslararası yasal yükümlülüklerine saygı göstermediğini söyledi.

Balkan Insight'ın haberine göre, AB dış politika şefi, iki liderle yaptığı görüşmeler için "Bu riskli durumu önleyebilecek bir öneri sunduk, Cumhurbaşkanı Vucic bugün bunu kabul etti ancak Başbakan Kurti kabul etmedi. Saatler süren tartışmaların ardından iki tarafın bugün bir çözüm üzerinde uzlaşamadı. Görüşmelerin başarısız olmasında ve önümüzdeki günlerde sahada yaşanabilecek herhangi bir gerilimde ve şiddet olayında sorumluluk sahibidir" açıklamasında bulundu.

"AB ÜYESİ OLMAK İSTİYORLARSA..."

Borrell, iki ülke arasında anlaşma olmadığı için hem Sırbistan'a hem de Kosova'ya önerilenleri uygulama çağrısında bulundu.

Borrell, "Öncelikle, Kosova'nın Kosova'nın kuzeyindeki araçların yeniden kayıt altına alınmasıyla ilgili diğer aşamaları derhal askıya almasını ve Sırbistan'ın KM plakaları da dahil olmak üzere Kosova şehirlerinin isimlerini taşıyan yeni plakaların verilmesini askıya almasını bekliyorum" dedi.

Borrell, AB üye ülkelerini "farklı tarafların davranışları ve uluslararası yasal yükümlülüklere saygı gösterilmemesi konusunda bilgilendireceğini ve bunun özellikle Kosova için geçerli olduğunu söylemek zorundayım" sözlerini ifadesine ekledi.

Borrell, "Eğer [Sırbistan ve Kosova'nın] nihai hedefi Avrupa Birliği'ne katılım ise... bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada "Sırp tarafının tamamen yapıcı olduğunu ancak Kosova tarafının hiçbir şeyi kabul etmek istemediğini" söyledi.

Vucic, "Önümüzde uykusuz geceler ve çok zor günler var, ancak Yüksek Temsilcinin tavsiye ve taleplerini dinleyeceğiz" dedi.

Kosova Başbakanı Kurti ise basına verdiği demeçte AB'nin önerisinin "Davet edildiğimiz şeyle, yani Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik nihai bir anlaşmayı kapsamadığını" söyledi ve "teklif edilen kabul edilemez" diye ekledi.

Kurti, "Avrupa Birliği'nin, ilişkilerin normalleşmesi için kendi önerisini destekleyecek gücü bulacağını umuyorum" ifadesinde bulundu.

Kosova Polisi tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan tarafından verilen ve Kosova'nın yasadışı kabul ettiği plakalara sahip araç sahiplerine ceza kesilmesine başlanacağını duyuruldu.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim, 2008 yılında Kosova'nın Sırbistan'dan ayrıldığını ve tek taraflı bağımsızlığını duyurmasına dayanıyor. Öte yandan Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.