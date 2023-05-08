Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 08.05.2023 - 11:48

Norveç Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald'ın bir enfeksiyon nedeniyle tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

86 yaşındaki Harald'ın durumunun stabil olduğu, birkaç gün hastanede yatacağı kaydedildi.

Harald'ın, Pazartesi günü Oslo'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak üzere düzenlenecek bir törene katılması bekleniyordu.

Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç'in devlet başkanı olarak biliniyor.

GEÇEN YILDAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYOR

Geçen yıldan bu yana antibiyotik tedavisi gören, 4 Ağustos 2022'de ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart’ta Covid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.

Üç doz Covid-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.