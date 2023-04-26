Rusya, Norveçli diplomatları sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:34
Rusya, Norveçli diplomatları sınır dışı etti
Abone Ol google-news

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç'in 15 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın "düşmanca" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bunun üzerine Norveç'in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile'nin Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılık olarak Kvile'ye Norveç'in Moskova Büyükelçiliği ve Savunma Ataşesinde görevli 10 temsilcinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Büyükelçi'ye, Oslo'nun dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Norveç'in diplomatik misyonlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yönelik kısıtlamalar dahil diğer önlemlerin de alınacağı bildirildi."


Rusya Norveç

İlgili Haberler

AB ve Norveç, çevre alanında 'Yeşil İttifak' kurdu

AB ve Norveç, çevre alanında 'Yeşil İttifak' kurdu
Norveç, 15 Rus diplomatı sınır dışı etti

Norveç, 15 Rus diplomatı sınır dışı etti
İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi Norveç'e düştü

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi Norveç'e düştü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler