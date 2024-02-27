Firari mahkumlar yat kaçırdı: Çiftin cesetleri aranıyor

ABD'li çiftin yatı, Grenada'daki cezaevinden firar eden mahkumlar tarafından kaçırıldı. ABD'li çiftin cesetleri, Karayipler'de aranıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:59
Firari mahkumlar yat kaçırdı: Çiftin cesetleri aranıyor
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ABD'li çift Kathy Brandel ve Ralph Hendry, kış mevsimini Karayipler'de geçirme planı yaptı. Ancak çiftin yatı, Grenada'da hapishane firarileri tarafından çalındı. 

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, polis, yatı ve yatı çaldığına şüphelendikleri üç firari suçluyu yakaladı. 

Çiftin öldüğüne inanan polis, çiftin muhtemelen okyanusa atıldığını ve öldüğünü söyledi. Grenada Kraliyet Polis Gücü komiseri Don McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Bilgiler, Grenada ve St. Vincent arasında seyahat ederken (şüphelilerin) yolcuları ortadan kaldırdığını gösteriyor" dedi.

Ancak çiftin cesetleri henüz bulunamadı. Çift 19 Şubat'ta, Grenada polisinin üç hükümlü suçlunun gözaltından kaçtığını açıklamasından bir gün sonra kaybolmuştu. 

Kimlikleri 30 yaşındaki Ron Mitchell, 19 yaşındaki Trevon Robertson ve 25 yaşındaki Abita Stanislaus olarak açıklanan üç kişi Aralık ayında soygunda yer aldıkları suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mitchell ayrıca bir tecavüz, üç tecavüze teşebbüs ve iki uygunsuz saldırı ve zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 

Polis, çiftin öldürüldüğüne dair kanıtlar bulduklarını ancak çiftin ölümlerinin doğrulanmadığını ve soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu vurguladı. Polis sözcüsü Junior Simmons, "Güvertede ve kabinde çeşitli eşyalar saçılmıştı ve gemide kana benzeyen kırmızı bir madde görüldü" dedi.


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