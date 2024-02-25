Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı

Kanada'nın Waterloo Üniversitesi'nde bulunan bir yiyecek otomatı arıza yaptı, ekranında yüz tanıma uygulaması kullanıldığına işaret eden bir mesaj çıktı. Üniversite, otomatların kaldırılmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:42
Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı
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Kanada'nın Waterloo Üniversitesi'ndeki bir otomatik satış makinesinin arıza yapması sonrası otomatın ekranında, yüz tanıma teknolojisi kullanıldığına işaret eden bir hata mesajı çıktı. Otomatta yüz tanıma sistemi kullandığı yönünde herhangi bir uyarı ya da yazı yer almaması tartışma yarattı. Otomatın ekranında, "yüz tanıma uygulaması" ifadelerinin de yer aldığı "Invenda.Vending.FacialRecognition.App.exe" hata mesajının çıktığı ifade edildi.

"UYGULAMA HATASI OLMASA HABERİMİZ OLMAYACAKTI"

The Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu hata mesajı, şubat ayının başında üniversitedeki bir yiyecek otomatının ekranına yansıdı. Fakat makinede bu teknolojinin kullanıldığına dair bir uyarı yoktu. Benzer şekilde, görünürde kişilerin hareketlerini ve satın almalarını izleyen bir kamera da bulunmuyordu. Kullanıcılardan da yüzlerinin tarandığı ya da analiz edildiği yönünde öncesinde bir izin alınmamıştı. 

Durumu üniversite gazetesine bildiren River Stanley, basına yaptığı açıklamada, "Eğer uygulama hatası olmasaydı bunu bilmeyecektik. Burada hiçbir uyarı yok" diye konuştu. 

OTOMATTAKİ DELİĞİ SAKIZ VE KAĞITLA KAPATTILAR

Üniversitedeki otomatları üreten Invenda isimli şirket, reklamlarında, "müşterilerin yaş ve cinsiyetini tespit edebilen demografik tespit yazılımı" kullandığını belirtiyor. Firmanın iddiasına göre, teknolojileri, Avrupa Birliği'nin gizlilik standartlarını düzenleyen GDPR'ye uygun. Fakat bu durumun Kanada için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor. 

Waterloo Üniversitesi, bu olayın üzerine yaptığı açıklamada, şirketten kampüsündeki otomatlarını "en kısa zamanda" kaldırmasını istedi. Üniversite, bu yapılana kadar söz konusu yazılımın devreden çıkarılmasını talep etti. Öğrenciler ise otomatın üzerinde bulunan ve içinde kamera olduğuna inanılan deliği sakız ve kağıt ile kapattı. 


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