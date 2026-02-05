Norveç kraliyet ailesini sarsan dava: Mahkemede ağladı, suçlamaları reddetti

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk gününde, cep telefonundaki videoların cinsel istismar içermediğini savundu. Høiby, mahkemede ifade verirken gözyaşlarını tutamadı.

29 yaşındaki Høiby, annesinin 2001 yılında Veliaht Prens Haakon ile evlenmesiyle kraliyet ailesine katılmıştı. Hakkındaki 38 ayrı suçlamanın en ağırlarından mahkûm edilmesi halinde uzun yıllar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Salı günü başlayan davada Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti. Ancak Norveç hukukunda mümkün olan “kısmi suç kabulü” kapsamında ağır yaralama ve tehlikeli davranış suçlamalarının bir bölümünü kabul etti. Ayrıca hız sınırını aşmak gibi daha hafif suçları da işlediğini söyledi.

Mahkeme salonunun gazetecilerle dolu olduğunu söyleyen Høiby, kamuoyunun gözü önünde büyümenin hayatını derinden etkilediğini savundu. Gözyaşları içinde, “Üç yaşımdan beri basının içindeyim. Sürekli tacize uğradım” dedi.

Ağır ilaçlar kullandığını belirten Høiby, “Annemin oğlu olarak tanınıyorum. Bu da onaylanma ihtiyacımı artırdı. Çok fazla alkol, çok fazla seks… Çok az kişi benim yaşadığım hayatı anlayabilir” ifadelerini kullandı.

VİDEO KAYITLARI TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Savcılığa göre Høiby, bazı cinsel saldırıları cep telefonuyla kayda aldı. Sanık ise videoları kimseyle paylaşmadığını ve rıza dışı bir ilişkiyi göstermediğini öne sürdü:

“Eğer bir saldırıyı gösteren bir materyalim olduğunu düşünseydim, onu asla saklamazdım.”

Çarşamba günkü duruşmada, 2018 yılında Oslo yakınlarındaki kraliyet konutunun bodrumunda düzenlenen bir parti sonrası yaşandığı iddia edilen olay ele alındı. Savcılık, Høiby’nin bilinci kapalı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve bunu kaydettiğini ileri sürüyor. Video, mahkemeye kapalı oturumda izletildi.

Høiby ise kadınla rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını, bilinci kapalıyken ikinci bir cinsel eylemde bulunmadığını ve kayıt yapmadığını savundu. Høiby, “Uyanık olmayan insanlarla seks yapmam” dedi.

Kimliği gizli tutulan mağdur, ifadesinde söz konusu videodan polisin kendisini aramasıyla haberdar olduğunu ve kayda alınan cinsel eyleme rıza göstermediğini söyledi. Savcılık, kadının rıza verecek durumda olmadığını belirtti.

DAVA MART AYINA KADAR SÜRECEK

Høiby’nin davasının 19 Mart’a kadar devam etmesi bekleniyor. Dava, Norveç’te kraliyet ailesine yönelik güvenin sorgulandığı bir dönemde büyük yankı uyandırdı.

Dava sürerken, Veliaht Prenses Mette-Marit’in, ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi. Saray, Mette-Marit’in planlanan özel yurt dışı seyahatini süresiz olarak ertelediğini açıkladı.

Öte yandan bir kamuoyu yoklaması, monarşiyi destekleyenlerin oranının bir yılda yüzde 72’den yüzde 61’e düştüğünü, cumhuriyet isteyenlerin oranının ise yüzde 27’ye yükseldiğini gösterdi. Avrupa’nın en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald’ın sağlık sorunları ve aile içindeki diğer tartışmalar da monarşi üzerindeki baskıyı artırıyor.