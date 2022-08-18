Norveç muhalefetinden enerji fiyatlarının artışına tepki: Tedbirler yetersiz
Norveç'te muhalefet partileri, ülkede yükselen enerji fiyatlarına karşı hükümetin aldığı tedbirleri yetersiz ve geç bulduklarını belirtti.
Norveç'te muhalefetin baskıları sonucu hükümetin 15 Ağustos'ta açıkladığı tedbir paketi kapsamında, hane halkı ve iş yerlerinin enerji masraflarındaki artış bedelinin devlet tarafından karşılanma oranının yükseltilmesi öngörülüyor.
Enerji ödemelerinin azami karşılanma oranının yüzde 80'den 90'a çıkarılması ve bu kararın, planlanlanan ekimden bir ay önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin Enerji Birimi Sözcüsü Nikolai Astrup, hükümetin tedbir planını yetersiz bulduklarını belirterek, bu tedbirlerin kısa vadede iş yerlerine olumlu etki etmeyeceğini öne sürdü.
Astrup, şu an tatilde olan parlamentonun, enerji gündemini ele almak üzere olağanüstü toplanması gerektiğini kaydetti.
Sosyalist Sol (SV) partinin Başkanvekili Kristi Bergsto ise hükümetin enerji artışlarına karşı tedbir paketinde değişiklikler yapıp uygulama tarihini erkene almasını olumlu bularak, "Enerji fiyatları üzerinde kontrolü sağlayabilmek için daha kökten değişiklikler yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Bergsto da konunun müzakere edilmesi için parlamentonun olağanüstü oturum gerçekleştirmesi çağrısını yaptı.
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