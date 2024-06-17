Norveç’ten UNRWA bütçesini 9 milyon dolar artırma kararı

Norveç’in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 16:16
Norveç’ten UNRWA bütçesini 9 milyon dolar artırma kararı
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Geçtiğimiz ay Filistin Devleti’ni resmen tanıyan Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yardımlarını artırıyor.

9 MİLYON DOLAR EK BÜTÇE

Norveç’in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 25 milyon dolar olan UNRWA bütçelerini yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracaklarını belirtti. 

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise, Filistin Yönetimi’nin finansman eksikliği, işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden şiddet olayları ve yarım milyon Filistinlinin İsrail’de çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Yakın iş birliği içinde çalıştığımız Filistin Yönetimi, bu yaz çökebilecekleri konusunda bizi uyarıyor" dedi. 


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