Norveç'ten Türkiye kararı: Savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Norveç'ten Türkiye kararı: Savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:16

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını kaydetti.


Etiketler: #Norveç #Dışişleri bakanlığı

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