Norveç mutfağının enfes lezzeti: Farikal tarifi
Norveç mutfağının en eski yemeklerinden biri olan farikal, koyun eti ve lahana ile hazırlanan, Norveç’in milli yemeği olarak kabul edilen sade ama doyurucu bir güveçtir. Sonbahar aylarında özellikle tercih edilen bu yemek, Kuzey Avrupa mutfağının gizli kalmış lezzetlerinden biridir. İşte, Farikal tarifi...
Norveç mutfağı, basit ama lezzetli yemekleriyle bilinir. Bu yemeklerin başında gelen farikal, Norveçliler için bir sonbahar klasiği olup her yıl eylül ayının son perşembesi "Farikal Günü" olarak kutlanır. Yüzyıllardır değişmeyen geleneksel tarifiyle bu yemek, lahana ve koyun etiyle yapılır ve uzun saatler boyunca kısık ateşte pişirilir. İşte, Farikal tarifi...
FARİKAL TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 kg koyun eti (kemikli, dilimlenmiş)
- 1 büyük beyaz lahana
- 1 yemek kaşığı tane karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı su
Yapılışı:
- Lahanayı yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.
- Derin bir tencereye koyun eti dilimlerini dizin, üzerine bir sıra lahana yerleştirin. Aralarına tane karabiber ve tuz serpiştirin.
- Tüm malzemeleri bu şekilde katmanlar halinde dizin. En üstte lahana olacak şekilde düzenleyin.
- Üzerine suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Etin iyice yumuşadığından emin olun.
- Fårikål, genellikle haşlanmış patates ile servis edilir ve yavaş yavaş tatların birbirine karıştığı bu doyurucu yemek, kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olarak sofralarda yerini alır.
Etiketler: #Farikal tarifi #tarif #Norveç
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