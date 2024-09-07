Norveç mutfağının enfes lezzeti: Farikal tarifi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 22:12

Güncelleme: 07.09.2024 - 22:12

Norveç mutfağı, basit ama lezzetli yemekleriyle bilinir. Bu yemeklerin başında gelen farikal, Norveçliler için bir sonbahar klasiği olup her yıl eylül ayının son perşembesi "Farikal Günü" olarak kutlanır. Yüzyıllardır değişmeyen geleneksel tarifiyle bu yemek, lahana ve koyun etiyle yapılır ve uzun saatler boyunca kısık ateşte pişirilir. İşte, Farikal tarifi...

FARİKAL TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg koyun eti (kemikli, dilimlenmiş)

1 büyük beyaz lahana

1 yemek kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı su

Yapılışı: