Nükleer fizikçi Fahrizade suikastında yeni gelişme: 3 kişiye idam cezası!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:51

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:51

Tesnim Haber Ajansına göre, Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, düzenlediği basın toplantısında bazı dava sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Cihangir, "Batı Azerbaycan eyaletinde yakalanan 3 İsrail casusunun, alkol kaçakçılığı kılıfıyla, Fahrizade suikastında kullanılacak teçhizatı naklettikleri tespit edildi. Bu kişiler idam cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, söz konusu olaya ilişkin 5 kişinin daha yargılamasının devam ettiğini kaydetti.

Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'ın Abserd ilçesinde suikasta uğramıştı.

Suikastın ardından açıklama yapan dönemin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, terör saldırısının arkasında İsrail'in olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söylemişti.

Mossad'ın eski başkanlarından Yossi Cohen de Haziran 2021'de İsrail televizyonunda yaptığı konuşmada, Fahrizade suikastının doğrudan sorumluluğunu üstlenmeden, Mossad’ın "gözetimi altında" olduğunu ifade etmişti.