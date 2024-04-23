'Nükleer karşı saldırı' tatbikatı yaptı: Düşmanlara yönelik açık bir uyarı

Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatı yöneten ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:26
'Nükleer karşı saldırı' tatbikatı yaptı: Düşmanlara yönelik açık bir uyarı
Abone Ol google-news

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD ve Güney Kore’nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatlara cevap olarak gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği, 352 kilometre mesafedeki hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

En üst düzey nükleer saldırı alarmına hazırlık senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatın, “Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme” amacını taşıdığı belirtildi.

Tatbikatın “düşmanlara yönelik açık bir uyarı” olduğu vurgulandı. Düşman güçlerin Kuzey Kore’yi güç kullanarak yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, “Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore’nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, devletin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” ve “savaşta inisiyatif alma” gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore’nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.


Kuzey Kore haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore, süper büyük savaş başlığı ile yeni tip uçaksavar füzesini test etti
Kosova’nın kuzeyinde el bombalı saldırı

Kosova’nın kuzeyinde el bombalı saldırı
ABD'den Kuzey Kore iddiası: Biyolojik silah programı yürütüyor

ABD'den Kuzey Kore iddiası: Biyolojik silah programı yürütüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Eşi Nilgül Doğan’dan Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın son durumu hakkında açıklama

Eşi Nilgül Doğan’dan Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın son durumu hakkında açıklama
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?