'Nükleer karşı saldırı' tatbikatı yaptı: Düşmanlara yönelik açık bir uyarı
Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatı yöneten ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi.
Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.
ABD ve Güney Kore’nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatlara cevap olarak gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği, 352 kilometre mesafedeki hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu aktarıldı.
En üst düzey nükleer saldırı alarmına hazırlık senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatın, “Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme” amacını taşıdığı belirtildi.
Tatbikatın “düşmanlara yönelik açık bir uyarı” olduğu vurgulandı. Düşman güçlerin Kuzey Kore’yi güç kullanarak yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, “Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore’nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, devletin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önemli olduğunu vurguladı.
Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda “savaşı caydırma” ve “savaşta inisiyatif alma” gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore’nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.
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