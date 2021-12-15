NY Times, Türkiye'deki son durumu analiz etti: 'Krizi hızlandıran Erdoğan oldu'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:41

New York Times gazetesi, “Türkiye’nin ekonomisi nasıl bu kadar kötüye gitti” başlığını taşıyan analiziyle, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybını ve son yaşananları masaya yatırdı.

“Türkiye ekonomisinin felaketinin işaretleri her yerde” ifadelerinin kullanıldığı haberde, “İndirimli ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar dolaşıyor. İlaç, süt ve tuvalet kağıdı fiyatları artıyor” denildi.

NY Times, “Bazı benzin istasyonları stoklarını tükettikten sonra kapandı. Sokaklarda ise öfke patlamaları yaşandı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin koronavirüs salgınından önce de ekonomik zorluklar çektiğine dikkat çeken NY Times,”Türkiye dağlık borçlar, Türk Lirası’nın değerindeki büyük kayıplar ve zirveye tırmanan enflasyonla mücadele ederken bir durgunluğu önlemeye çalışıyordu. Ancak son haftalarda yavaş hareket eden bu tren enkazı şiddetli bir şekilde hızlandı. Bu gaz pedalına basan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadelerini kullanıldı.

“Türkiye'nin ekonomik sorunlarının derin kökleri var” ifadelerine yer verilen analizde şunlar kaydedildi:

“Ama en son kriz, Erdoğan'ın dörtnala yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmekte ısrarından kaynaklı. Türkiye'yi 18 yıldır yöneten Erdoğan, özellikle acı veren bu reçeteye uygulamakta uzun süre direndi. Ülkenin enflasyon oranı şaşırtıcı bir şekilde yüzde 21'i aşsa bile faiz oranlarını düşürmeye devam etmedeki kararlılığı, Türkiye'yi bir devrilme noktasına itiyor gibi görünüyor.”

Türk Lirası’nın keskin düşüşünün ithal mal fiyatlarının yükselmesine etkisine de değinen NY Times, “Genç işsizlik oranı yüzde 25. Cumhurbaşkanı’nın popülaritesi düşüyor ve rakipleri cesaretlendi” yorumunu yaptı.

Analizde ayrıca, “18 ay sonra yapılacak bir seçimle birlikte Erdoğan, stratejisinin Türk ekonomisinin sorunlarından kurtulmasını sağlayacağına ikna olmuş görünüyor. Ancak çoğu ekonomist, bir çöküşün daha olası olduğunu söylüyor. Salgından önce de Türkiye finansal çöküşü önlemeye çalışıyordu. Erdoğan'ın alışılmışın dışında politikalarını iki katına çıkarmasıyla kriz hızlandı” yorumunu da yer verildi.