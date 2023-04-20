NYT: ABD, Rusya ve Çin ile nasıl yüzleşeceğini bilmiyor

New York Times'ta yer alan bir yazıda, "ABD'nin nükleer silahlara sahip Rusya ve Çin ile nasıl yüzleşeceğini bilmediği" öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:34
NYT: ABD, Rusya ve Çin ile nasıl yüzleşeceğini bilmiyor
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New York Times köşe yazarları David Sanger, William Broad ve Chris Buckley, ABD'nin Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelme kararının, Moskova ve Pekin'deki nükleer silahların varlığı nedeniyle "karmaşık bir hal" aldığını yazdı.

Gazetecilere göre Çin, "nükleer kapasitesini genişletme niyetinde" ve böylece uluslararası sahnedeki güç dengesini değiştiriyor.

Yazıda, "Capitol Hill'de, Çin'in cephaneliğinin yaklaşan genişlemesinin tamamen yeni bir yaklaşım gerektirip gerektirmediği konusunda bir tartışma var. Bazı Cumhuriyetçiler, START Anlaşması'nın sona ermesinin ötesinde, nükleer kapasitelerini birleşik bir Rus-Çin gücüne karşı koymalarını sağlayacak bir seviyeye yükseltmekten bahsetmeye başladılar" ifadeleri yer aldı.

Gazeteye konuşan eski Pentagon yetkilisi Henry Sokolsky, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Harvard profesörü Matthew Bunn ise "Bence aynı anda iki nükleer savaşa sahip olma düşüncesi delilik" diye konuştu.

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı Jill Hruby, devletlerin stratejik istikrar konusunda Rusya ve Çin ile görüşmeler yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'daki savaş bağlamında Batı'nın "provokatif" davranışlarının "nükleer savaşa yol açabileceği" uyarısında bulunmuştu.


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