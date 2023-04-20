Rusya: Ukrayna'ya yapılacak silah sevkıyatı, Rus karşıtı bir hareket olarak görülecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya yapılacak her türlü silah sevkiyatını açıkça "Rusya karşıtı bir hareket" olarak gördüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Güney Kore silahlarının Ukrayna'ya olası sevkiyatına ilişkin açıklamalarını yorumladı.
Maria Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'ya yapılacak her türlü silah sevkiyatını açıkça "Rusya karşıtı bir hareket" olarak gördüğünü söyledi.
Zaharova, "Rusya, Kiev'deki kukla rejimi bize karşı yürüttüğü hibrid vekalet savaşının bir aracı olarak seçen kolektif Batı'ya karşı savunma amaçlı askeri operasyonlar yürütmektedir. Bu durumda, nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya yapılacak her türlü silah sevkiyatını açıkça Rusya karşıtı düşmanca bir hareket olarak değerlendireceğiz" dedi.
Zaharova, "Bu tür adımlar, bu adımları atan devletlerle ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek ve ilgili ülkelerin temel güvenlik çıkarlarını ilgilendiren konularda Rusya'nın tutumları değerlendirilirken dikkate alınacaktır. Güney Kore'ye gelince, bu Kore Yarımadası'ndaki durumun çözümüne yönelik yaklaşımlarla ilgili olabilir" diye ekledi.
"BATI'DAN HİÇBİR MERHAMET GÖRMEDİK"
Rus kuvvetlerinin sivil altyapı tesislerine değil, yalnızca askeri hedeflere yüksek hassasiyetli saldırılar düzenlediğini belirten Zaharova, "Sivillerin mağduriyetine ilişkin endişelere gelince, ne yazık ki bu durum Donbass sakinlerinin 2014 yılında Kiev'de iktidarı ele geçiren cuntanın saldırıları sonucunda karşı karşıya kaldıkları bir gerçektir. Bu durum mevcut krizin temel nedenlerinden biriydi. Seul de dahil olmak üzere Batı'dan bu sayısız kurban için hiçbir merhamet görmedik" dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Güney Kore'nin Ukrayna'daki sivillere yönelik ciddi tehditler olması halinde Kiev'e silah sevkiyatına başlayabileceğini söyledi.
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