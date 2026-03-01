NYT: 'Hamaney’in konumu, CIA'in istihbaratıyla belirlendi'

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın Dini Lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinin detaylarını ele aldı. NYT, ABD İstihbarat Ajansı CIA’in Hamaney’in konumuna ilişkin daha net istihbarat elde ettiğini belirtti.

ABD istihbaratının aylar süren takip faaliyetleri sonucunda Hamaney’in bulunduğu yerler ve hareket alışkanlıklarına dair ayrıntılı bilgiler topladığı aktarıldı. Bu süreçte, üst düzey İranlı yetkililerin dün sabah Tahran merkezindeki bir liderlik kompleksinde toplantı gerçekleştireceği ve Hamaney’in de toplantıya katılmasının beklendiği öğrenildi.

Yeni istihbaratın ardından ABD ve İsrail’in operasyonun zamanlamasını değiştirerek, elde edilen bilgiden azami ölçüde yararlanmayı hedeflediği ifade edildi. Saldırının, İsrail yerel saatiyle yaklaşık 06.00’da savaş uçaklarının üslerinden havalanmasıyla başladığı bildirildi.

Operasyonda sınırlı sayıda uçak kullanıldığı, ancak bu uçakların uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmatla donatıldığı kaydedildi.

Uçakların kalkışından yaklaşık iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40 civarında fırlatılan uzun menzilli füzelerin söz konusu yerleşkeye isabet ettiği belirtildi.

Saldırı sırasında üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin yerleşkedeki bir binada bulunduğu, Hamaney’in ise yakın mesafedeki başka bir yapıda olduğu aktarıldı. Buna göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmaya hazırlandığı sırada CIA, Hamaney'in konumunu netleştirdi.