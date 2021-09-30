NYT'ye konuşan Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Bence buna değerdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddederek, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" dedi.
Amerika merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York’ta bulunan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı.
Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan’ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre; Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz" dedi.
'BENCE BUNA DEĞERDİ'
Ayrıca Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz" yanıtını verdi.
Erdoğan son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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