Çavuşoğlu'ndan S-400 çıkışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin sürecin bitmiş bir anlaşma olduğunu ABD'nin de bunu kabullenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması ABD ve NATO ile ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştu. Washington, füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım başlattı. ABD, Türkiye'yi yeni bir silah sistemi satın alması halinde yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti.
NTV canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma... ABD ile önümüzdeki sürece bakmak istiyoruz" dedi.
'ABD SİSTEMİ DE ALABİLİRİZ'
Türkiye'nin ABD'den hava savunma sistemini ABD'nin satmak istemesi halinde alabileceğini de söyleyen Çavuşoğlu "ABD bize satabilirse, en önemlisi kongreden geçirebilirlerse daha pahalı olmasına rağmen ABD (hava savunma) sistemi de alabiliriz" dedi.
'İHTİYACIMIZ VAR'
Türkiye'nin nihai hedefinin kendi havasavunma sistemini üretmek olduğunu belirten Çavuşoğlu "Kendimiz üretinceye kadar hava savunma sistemine ihtiyacımız var" dedi.
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