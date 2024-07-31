O ülkede ana muhalefetten hükümete Ukrayna eleştirisi: 'Askeri yardım konusunda şeffaf değilisiniz...'
Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Dışişleri Komitesi Başkanı Rena Duru, hükümetin, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım konusunda şeffaf olmadığını bildirdi.
Duru, hükümetin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım konusunda sosyal medyadan açıklama yaptı.
'SAVUNMA KAPASİTESİNİ ZAYIFLATIYOR...'
Yunan hükümetinin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama kararını, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalardan öğrendiğini belirten Duru, Ukrayna ile yapılan güvenlik anlaşmasının içeriğine, kapsamına ve maliyetine ilişkin ayrıntıların meclise getirilmesini istedi.
Vatandaşların bu konularda bilgi edinme hakkı olduğunu vurgulayan Duru, hükümetin ayrıca, Yunanistan'ın savunma kapasitesini de zayıflattığına işaret etti.
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