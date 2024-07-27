Alanya'da motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı Ukrayna uyruklu yaya hayatını kaybetti.
Hacı Bayram C. (19) idaresindeki 07 BFT 136 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Valentyna Svitlychna'ya (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Svitlychna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İncelemenin ardından Svitlychna'nın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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