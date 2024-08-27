O ülkede çarpıcı iddia: 'Ordu mensupları 100 evi yıktı, 4 sivili öldürdü...'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 27.08.2024 - 15:49

Myanmar-now sitesinin haberine göre, Sagaing bölgesinin Kanbulu kasabasına bağlı U Kin Kyi köyüne sabah erken saatlerinde yaklaşık 100 asker baskın yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir köylü, yaptığı açıklamada, askerlerin köy halkına ait 100 evi yıktığını ve yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4 sivilin de işkenceyle öldürüldüğünü iddia etti.

Öldürülenlerden birinin zihinsel engelli olduğu belirtildi.

Ordunun Şan eyaletinin Hsipaw kasabasına yönelik hava saldırılarında da son iki günde 3 sivil hayatını kaybetti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplarla silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.