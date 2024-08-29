O ülkeden ABD'ye şok karar: Kritik anlaşma feshedildi

Orta Amerika ülkesi Honduras, ABD ile suçluların iadesi anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 07:31
O ülkeden ABD'ye şok karar: Kritik anlaşma feshedildi
Abone Ol google-news

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Honduras hükümetinin, ABD'nin Tegucigalpa'daki büyükelçiliğine iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının feshedildiğini bildirdiğini belirtti.

Bu karar, ABD'nin Tegucigalpa Büyükelçisi Laura Dogu'nun Honduras Savunma Bakanlığına bağlı yetkililerin Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile gerçekleştirdiği görüşmeler konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından alındı.

Yerel basında çıkan haberde, Dogu'nun, Lopez'in ABD'nin yaptırım listesinde olduğuna dikkat çektiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Honduras'ta devlet başkanlığını sol düşünceli Xiomara Castro'nun kazanmasının ardından Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkiler düzelmişti.


Honduras haberleri ABD haberleri anlaşma haberleri

İlgili Haberler

İsrail-Honduras arasında ipler gerildi

İsrail-Honduras arasında ipler gerildi
Honduras'tan İsrail adımı: Büyükelçisini geri çağırdı

Honduras'tan İsrail adımı: Büyükelçisini geri çağırdı
Honduras'ta cezaevlerine operasyon: Binlerce silah ele geçirildi

Honduras'ta cezaevlerine operasyon: Binlerce silah ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler