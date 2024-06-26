O ülkeden tarihi adım... Gelecek yıl tek kullanımlık plastikler yasaklanacak

Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:39

Güncelleme: 26.06.2024 - 17:42

Nijerya hükümeti salı günü, gelecek yılın ocak ayında başlayacak tek kullanımlık plastik yasağına hazırlık olarak devlet dairelerinde tüm tek kullanımlık plastikleri yasakladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bir araştırma, Nijerya'nın dünyanın en büyük plastik israfına sebep olduğunu, yılda 2,5 milyon tondan fazla plastik atık ürettiğini ve bunların yüzde 70'inden fazlasının denizlere ve çöplüklere gittiğini ortaya çıkardı.

ÖRNEKLE LİDERLİK

Nijerya Çevre Bakanı Yardımcısı Iziak Salako, "2020 yılında kabul gören plastik atık yönetimine ilişkin ulusal politikaya gözden geçirirseniz, 2025 yılına kadar Nijerya'da bazı plastik kategorilerinin tamamen yasaklanacağını göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

Açıklamasının devamında Iziak, "Nijerya federal hükümetin amacı, Nijeryalıların çevre algısını gelecek için hazırlamak ve pozitif bir örnek yaratarak liderlik etmektir" ifadelerini kullandı.

Iziak, yasaklanacak malzemelerin arasında plastik pipet, tek kullanımlık çatal-bıçak, plastik şişeler ve küçük su poşetleri gibi tek kullanımlık plastikler olduğunu ve bunların ülke için büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Nijerya’nın basınla paylaştığı plastik dönüşümü planı, ülkenin 2020 yılında 1,5 milyon metrik ton plastik atığı ürettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, ülkenin dönüşeme bağlı bir ekonomik sisteme nasıl bağlanabileceğini gösteriyor.

EYALETLER EYLEME GEÇTİ

Ocak ayında 17 ila 20 milyon nüfusu olan Lagos eyaleti, kanalizasyonları ve su kanallarını tıkadığı gerekçesiyle restoranların yaygın olarak kullandığı tek kullanımlık su mataraları ve straforların yasaklandığını duyurdu. Bu karardan önce Lagos şehri yılda 50 ila 60 milyon su matarası atığına sebep oluyordu.

Nijerya, ayrıca plastik atıkların ortadan kaldırılmasına yönelik aşamalı bir yaklaşımı hedefleyen yeni bir plastik kullanım politikası hazırlıyor.

Federal hükümet, gelecek beş yıl içinde üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi öneriyor ve plastik ithalatının sıkı bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

HALK İÇİN ZORLAYICI OLACAK

Analistler, planın ilk başta halk için zorlayıcı olabileceğini, ancak ülke çapında bir plastik yasağının gerekli olduğunu söylüyor.

Nijerya'da faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sürdürülebilir Araştırma ve Çevresel Kalkınma için Eylem'in İcra Yöneticisi Leslie Adogame, "Tek kullanımlık plastik gibi ulaşılabilir hedeflere odaklanmak ve uygulamaya ilk olarak devlet dairelerinde başlamak doğru bir karar” ifadelerini kullandı.