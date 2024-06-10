Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 20 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:02
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 20 ölü
Abone Ol google-news

Ulusal basında yer alan haberlere, Boko Haram üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.


Nijerya haberleri Belçika haberleri

İlgili Haberler

Avrupa'da kırmızı alarm: Belçika Başbakanı De Croo istifa edeceğini duyurdu

Avrupa'da kırmızı alarm: Belçika Başbakanı De Croo istifa edeceğini duyurdu
Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı!

Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı!
Belçika hazırlık maçında Karadağ'ı 2 golle devirdi!

Belçika hazırlık maçında Karadağ'ı 2 golle devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler