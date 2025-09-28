Obama’dan İsrail’e sert çıkış: Moloz yığınına saldırının gerekçesi yok

İrlanda’nın başkenti Dublin’de konuşan Obama, “Gazze’de yaşanan insani krizi görmezden gelmek kabul edilemez. Hem Filistinlilerin bağımsız bir devlet ve özerklikle güvenli bir İsrail’in yanında yaşaması hem de kalıcı bir çözüm bulunması zorunlu” ifadelerini kullandı.

Obama, bu sözleriyle nadir olarak Gazze savaşına ilişkin doğrudan kamuoyu önünde tavır aldı. Açıklamalar, New York’taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin çatışmalar nedeniyle gölgelendiği bir döneme denk geldi.

“EN İYİ DOST DEĞİLDİK”

Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullanarak, “Siyasetçiler çoğu zaman ‘biz ve onlar’ anlayışını canlı tutarak iktidarda kalmaya çalışıyor. Bu, ikiyüzlü bir oyun. Başkanlığım boyunca buna karşı çıktım ve bölgede popüler olmadım. İsrail Başbakanı ile de en iyi dost değildik” dedi.

Buna karşın Hamas’a da eleştiri yönelten Obama, örgütün sivilleri tehlikeye atan “acımasız yaklaşımını” reddettiğini belirtti.

Öte yandan Netanyahu, Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimlerine tepki göstererek, liderleri “önyargılı medya, radikal İslamcı seçmenler ve antisemitik kalabalıkların baskısına boyun eğmekle” suçladı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, ağustosta onaylanan plan doğrultusunda bu ay başında Gazze kentine kara harekâtı başlatmıştı. İsrail, kentin Hamas’ın son kalelerinden biri olduğunu savunuyor.

Birleşmiş Milletler, olası işgalin bölgede yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etme riski taşıdığı uyarısında bulunmuştu. İsrail ordusu, 640 bin kişinin Gazze kentini terk ettiğini iddia etti ancak bu rakam bağımsız olarak doğrulanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de savaşa son vermek için devreye girdi. Washington’un Arap liderlere sunduğu 21 maddelik barış planı görüşülüyor.

Trump, Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak etme planına ise açıkça karşı çıktı:

“İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Hayır, bu olmayacak. Artık yeter, şimdi durma zamanı.”