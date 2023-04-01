Obama'ya güvenlik kurallarını ihlalden soruşturma açıldı

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, Avustralya ziyaretleri esnasında başkent Sidney'den ayrılmadan önce Sidney Liman Köprüsüne tırmandı. Çift hakkında, tırmanış sırasında emniyet kemerlerini takmamaları sebebiyle güvenlik kurallarını ihlalden soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 18:03
Obama'ya güvenlik kurallarını ihlalden soruşturma açıldı
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Avustralya basınına göre, Barack ve Michelle Obama, Melbourne'e gitmeden önce Avustralya'nın en simgesel yapılarından birinde sürpriz bir tur gerçekleştirdi. 

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, kentin simgesel Liman Köprüsü'nden Sidney manzarasının tadını çıkarırken görüntülendi.

Köprü tırmanışına katılan konukların güvenlik nedeniyle normalde tulum ve koşum takımı giymeleri gerekirken, Obama ve beraberindekilerin bu giysileri giymedikleri görüldü. Bu sebeple tırmanıcılar hakkında güvenlik soruşturması başlatıldı.

Habere göre, ekibin köprüye tırmanma talebi, Avustralya ulaştırma idaresine bağlı 'Transport for NSW' tarafından olumlu karşılandı.

NCA NewsWire'a açıklama yapan bir kurum sözcüsü açıklamasında, "Obama'nın ziyareti, devlet erkanları için yürürlükte olan ve düzenli olarak uygulanan standart güvenlik protokollerine uygun" ifadelerine yer verdi.


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