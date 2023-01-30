Odesa’da kaygılı bekleyiş

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:10

Rusya’nın geçen yıl 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırıya geçmesinden kısa süre önce tesadüfen Türkiye’ye geldiğini ve savaş başladığında Türkiye’de olduğunu söyleyen Güvendi, “Bizim restoranlarda 20 kadar Türk personel vardı. Ortada büyük risk olduğu için hepsine izin verdim. Çoğu Avrupa’ya gitti” dedi. Kendisinin, savaşın başlamasından üç ay sonra Odesa’ya döndüğünü aktaran Güvendi, kentin eski canlılığından eser kalmadığını kaydetti. Güvendi, ilk zamanlardaki panik havasına da değinerek Rus ordusunun ilerleyişinin durmasıyla bunun değiştiğini ve insanlarda özgüvenin oluştuğunu söyledi.

Ali Güvendi

KESİNTİLER GÖÇÜ ARTIRDI

Güvendi, Rusya’nın Ukrayna’daki diğer şehirlere olduğu gibi Odesa’ya da yoğun füze saldırıları düzenlediğine değinerek altyapı tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle elektrik ve su kesintilerinin meydana geldiğini anımsattı. Günde en az 6-7 saat elektrik kesintisi olduğunu ve zaman zaman su kesintilerinin de yaşandığını dile getiren Güvendi, “Hem eve hem de restorana jeneratör aldım. Fakat herkesin bu imkanı yok” dedi. Evlerin ısınması başta olmak üzere gündelik hayatın her alanının elektrik ve altyapı tesislerine bağlıyken halkın bu durumdan son derece olumsuz etkilendiğini söyleyen Güvendi, bu sorunlar nedeniyle pek çok kişinin Avrupa’ya göç ettiğini aktardı. Şubatta havaların daha da soğuyacağına dikkat çeken Güvendi, “Pek çok kişi ileriki günleri kaygıyla bekliyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun” diye konuştu.