Polonya, dolaylı Ukrayna’da

28 Ocak 2023 Cumartesi

30 Mayıs 2022 tarihinde bu köşede “ABD-İngiliz planı: Polonya’nın Batı Ukrayna’yı yutması” başlıklı bir makale yazmıştım. Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği, makalede yer verdiğim birçok açıklama ve alıntı içerisinden, Türkiye gazetesine ait olan bir alıntıyı yalanlamıştı.

O alıntı şuydu: Türkiye gazetesinin 21 Ekim 2015 tarihli haberine göre Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna’nın 1939’a kadar kendilerine ait olan toprakları iade etmesini istemişti.

Ben de, gerçeğe bağlılık duygusuyla ve okuyucuların yanlış bilgilenmemesi için, Polonya Büyükelçiliği’nin o sözleri yalanladığını 4 Haziran 2022 tarihli makalemde belirtmiştim. (Ancak o haber hâlâ Türkiye gazetesinin internet sitesinde duruyor.)

UKRAYNA’NIN BÖLÜNMESİ

Bugün bunu şundan anımsatıyorum: Radio Zet, röportaj yaptığı eski Polonya Dışişleri Bakanı Wypowiedz Radoslawa Sikorskiego’nun şu sözlerini 23 Ocak’ta Twitter’dan paylaştı: “Polonya hükümeti Ukrayna’nın bölünmesini düşündü mü? Sanırım savaşın ilk 10 gününde, hepimizin nasıl gideceğini bilmediğimiz bir anda Ukrayna düşebilir diye bir an tereddüt etti.”

Bu sözlere tepki gösteren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Sikorskiego’nun açıklaması Rus propagandasından farklı değil. Eski dışişleri bakanı sözlerini tartmalı. Bu utanç verici açıklamaların geri çekilmesini bekliyorum.”

POLONYA’YA SUÇLAMA

Varşova’nın Ukrayna konusunda özel bir ajandaya sahip olduğunun pek çok işareti var. Nitekim tüm bu süreç içerisinde, çeşitli tarihlerde, Rus yetkililer de o ajandaya dikkat çektiler.

Örneğin Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya’nın Batı Ukrayna’ya “barış gücü askerleri” olarak girmeyi planladığını açıkladı. Örneğin Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Polonya ve ABD’nin, Ukrayna’nın bir kısmının Polonya’nın kontrolüne geçmesini öngören planlar yaptığını belirtti. Örneğin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Polonya’nın “Batı Ukrayna topraklarını ele geçirmek için hamleler yaptığını” kaydetti.

“Bunlar Rus bakışı” diyecek olanlara anımsatalım: Eski Pentagon danışmanı Albay Douglas Macgregor da “Polonyalıların söylemlerini dikkatlice takip ederseniz, bölgelerini genişletmekten bahsettiklerini görebilirsiniz” dedi.

250 POLONYA TANKI UKRAYNA’DA

Tüm bunları, 10 gündür süren Alman tankları tartışması nedeniyle anımsattık. ABD ile Almanya arasında restleşmeye dönüşen ama sonunda her iki tarafın da tank gönderme açıklaması yaptığı krizin merkezinde, yine Polonya vardı!

Polonya zaten, ABD ve İngiltere’yle birlikte hareket ederek Rusya’ya karşı en agresif politikaları savunuyor en başından beri.

Öyle ki Polonya Başbakanı Morawiecki’nin şu son açıklamasına bakarak “Polonya zaten Ukrayna’da savaşın ortasında” bile diyebiliriz: “Ukrayna’ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60’ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300’e ulaşacak.” (AA, 27.1.2023)