Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenler yeniden çaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.

İHA
31 Mart 2022 Perşembe, 15:43
Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenler yeniden çaldı
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Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da yerel saatle 12.30 sıralarında hava saldırısı uyarısının ardından sirenler çaldı. Siren seslerinin ardından Ukrayna ordusuna ait Hava Savunma Sistemleri, Rus ordusuna ait hava araçlarını hedef alarak füze atışları gerçekleştirdi. 

Siren sesleri sonrası bölge halkının cep telefonuna acil durum mesajı gönderilirken halk sığınaklara indi. 



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