Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.

İHA
31 Mart 2022 Perşembe, 14:06
Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki 5 köyün Rus askerlerinden geri alındığı bildirildi. Açıklamada, "Zaporijya bölgesindeki diğer savunma kuvvetleri birimleriyle birlikte Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai ve Chervone yerleşimleri Rus işgalinden kurtarıldı" denildi. 



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