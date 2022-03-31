Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

31 Mart 2022 Perşembe, 14:06

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki 5 köyün Rus askerlerinden geri alındığı bildirildi. Açıklamada, "Zaporijya bölgesindeki diğer savunma kuvvetleri birimleriyle birlikte Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai ve Chervone yerleşimleri Rus işgalinden kurtarıldı" denildi.