Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı
Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki 5 köyün Rus askerlerinden geri alındığı bildirildi. Açıklamada, "Zaporijya bölgesindeki diğer savunma kuvvetleri birimleriyle birlikte Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai ve Chervone yerleşimleri Rus işgalinden kurtarıldı" denildi.
İlgili Haberler
- Ukrayna'da yakıt depoları vuruldu
- Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı
- Ukrayna'da nakit krizi sürüyor
Video Haberler
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
En Çok Okunan Haberler
- En büyük ikinci kripto para soygunu oyunda gerçekleşti
- Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
- 'Hiç bu toplara girme, altında kalırsın'
- Asgari ücret için kanun teklifi verdiler!
- Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka belli oldu
- Adaletin izinde Türkiye paneli yapılacak
- Ünal Aysal'ın başkanlık kararı belli oldu!
- Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
- Sinop’ta heyelan: 5 ev kullanılamaz hale geldi
- JP Morgan'dan faiz öngörüsü