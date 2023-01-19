Öğrenci sınıfta otururken yılan tarafından saldırıya uğradı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:32

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 12:32

Zimbabve'de bir lise öğrencisi, sınıfta otururken bir yılanın saldırısına uğradı.

Melody Chiputura adındaki 17 yaşındaki lise öğrencisi, yılanın kalçasına doğru hamle yaparak onu ısırmasının ardından hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Sınıf arkadaşlarından bazıları, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen Kara Bamba cinsi yılanı hemen öldürerek, fenalaşan kıza yardım etti.

Sınıftaki bazı öğrencilerin de paniğe kapılıp pencereden atladığı öğrenildi.

YOLU GEÇEREK OKULA GİRMİŞ

Okul müdürü Christopher Murenga, olaya ilişkin, "Hemen çığlık attı ve bir şeyin onu ısırdığını söyledi. Şok içindeyiz. Bu yılanın nereden geldiğini anlamıyoruz. Sınıf, yılanların şüpheli yaşam alanlarından çok uzakta" dedi.

İl eğitim müdür yardımcısı Themba Mangwiro, yetkililerin, yılanın otoyolu geçerek okul binasına girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Themba Mangwiro, "Bu olay, okulda yeterince önem verilmeyen risk yönetimini geliştirmemiz gerektiğini fark etmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Murenga'nın babası Joseph Chiputura, kızının ölüm haberini alarak, "Isırıldıktan 10 dakika sonra bir telefon aldık. Hastaneye geldiğimizde artık çok geçti. Bunu kabul etmek zor ve acı verici. Bir yılanın sınıfa nasıl girebildiğini ve kızımı nasıl ısırabildiğini anlamıyorum. Kızımın büyük bir potansiyeli vardı ve okula gitmeyi çok severdi. Eğitime büyük umutlar bağlamıştı" diye konuştu.

KARA MAMBA

Boyları yaklaşık dokuz metreye kadar uzayabilen kara mamba yılanlarının, ısırdıktan 20 dakika içinde olmak üzere altı yetişkini öldürebilecek kadar zehre sahip olduğu belirtiliyor.

Yılanların, isimlerini ten renklerinden değil, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde gösterdikleri ağızlarının içindeki koyu renkten aldığı ifade ediliyor.