Tavan çöktü dev yılan kafalarına düştü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:14

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:14

Malezya'nın Sarawak eyaletinde, Miri Bölge Operasyonları Kontrol Merkezi, ailenin annesi tarafından yerel saatle 11:09'da olay yerine çağrıldı.

Newsweek'in haberine göre, Kontrol Merkezi ekibi, çağrıldıkları evde ağırlığı 17 kilo olan 10 metrelik piton yılanı yakaladı.

Mutfaktaki bir kutunun arkasına saklanması sebebiyle yakalanması yarım saat süren yılan, daha sonra doğal ortamına geri bırakıldı.

Kontrol Merkezi Sorumlusu Mirwan Shah Bin Masri, yakaladıkları dev yılanın, ağsı piton yılanı olduğunu açıkladı.

Ağsı piton yılanları, zehirsizdir. Bu sebeple, avlarını boğarak öldürür. İnsanlara yönelik saldırıları, nadir de olsa rapor edilmiştir.